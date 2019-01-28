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ماكرون من القاهرة: حقوق الإنسان في مصر أسوأ من عهد مبارك

ماكرون من القاهرة: حقوق الإنسان في مصر أسوأ من عهد مبارك
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حقوق الإنسان في مصر، ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأبلغ ماكرون الصحفيين على هامش زيارة لمصر: "أعتقد أن المثقفين والمجتمع المدني في مصر، يعتبرون السياسات الحالية أشد صرامة منها في عهد مبارك".

وأضاف: "لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي، وتذوق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية".

وأضاف: "أعتقد أن ذلك أمر متناقض ويضر مصر نفسها"، مشيرًا إلى أنه سيكون أكثر صراحة خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، وسيتطرق أيضاً لذكر حالات فردية في اجتماعات مغلقة.

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