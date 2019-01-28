حركة فتح تُوجه رسالة إلى حكومة الوفاق الوطني

رام الله - دنيا الوطنثمنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عبر مفوضية التعبئة والتنظيم، دور حكومة الوفاق الوطني، مؤكدة أنها شُكلت في ظروف استثنائية وصعبة للغاية، وقامت بإنجاز كافة مهامها الوطنية الملقاة على عاتقها.وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم، منير الجاغوب: إن حكومة الوفاق الوطني، عملت منذ تشكيلها على مواجهة سياسات الاحتلال ورفض إسرائيل لها، وتمكنت من إثبات وجودها على الساحة المحلية والعربية والدولية.وأوضح الجاغوب، أن حكومة الوفاق الوطني، قدمت كل ما تستطيع من أجل إنهاء الانقسام، ومن أجل عودة القطاع الحبيب إلى حضن الوطن، بسبب الانقلاب الذي قامت به حركة حماس على الشرعية الفلسطينية، وعملت على تقديم كافة متطلبات الحياة لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.وختم الجاغوب حديثه قائلًا: حركة فتح حريصة كل الحرص على فتح حوار، وإشراك كافة فصائل العمل الوطني، ومستقلين وشخصيات وطنية في الحكومة المقبلة، للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني، محليًا، وعلى الصعيد الدولي.