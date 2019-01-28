شؤون فلسطينية

اشتية يُعلّق على أنباء ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة

اشتية يُعلّق على أنباء ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
ردّ محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على التقارير التي تحدثت عن ترشيحه لرئاسة الحكومة الفلسطينية، التي قد يتم تشكيلها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال اشتية، وفق ما نقل موقع (عربي 21): إنه لم يتم الحسم حول اختياره لرئاسة الحكومة المقبلة.

وذكر اشتية، أنه "لا شيء رسمياً حتى  اللحظة"، موضحًا أن "القرار الأخير سيكون بيد الرئيس محمود عباس".

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