تزامناً مع الاحتجاجات.. انقطاع كامل للكهرباء في السودان

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام سودانية، أن التيار الكهربائي، انقطع أمس الأحد، في جميع أنحاء السودان لساعات طويلة.ووفق موقع (سودان تربيون)، فقد أعلن مركز التحكم القومي التابع للهيئة القومية للكهرباء في السودان، حدوث (قفل وخروج للشبكة) أدى لإطفاء كامل.وأكد المركز، أن "المهندسين والفنيين بدؤوا في إعادة تشغيل المحطات، وتغذية الشبكة لمعالجة العطل وإعادة المحطات للعمل، وتم اعادة التيار الكهربائي في ساعات لاحقة".وأوضحت وزارة الري والموارد المائية والكهرباء، أن انقطاع الكهرباء سببه "عدم التغذية من المحطات الرئيسية، والتي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة".وتوجهت وزارة الكهرباء بالاعتذار للمواطنين، حيث تزامن الانقطاع مع موجة من الاحتجاجات تضرب السودان منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعتراضاً على الأوضاع الاقتصادية.