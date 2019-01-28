دولي

استطلاع إسرائيلي: غانتس وغباي قد يكسرا قوة نتنياهو

استطلاع إسرائيلي: غانتس وغباي قد يكسرا قوة نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إنه على الرغم من الحملة الواسعة التي تدعو إلى الوحدة في معسكر اليسار الإسرائيلي، لخوض الانتخابات العامة المقبلة في قائمة مشتركة، فإن رئيس الأركان السابق والمنافس الجديد للكنيست، بيني غانتس، يميل إلى معارضة مثل هذا التحرك وعدم التعاون معه.

وبالإضافة إلى السؤال الواضح حول من سيترأس مثل هذا الاتحاد، وحقيقة أن أياً من المرشحين لا يرغب في التخلي عن المركز الأول، علمت (يسرائيل هيوم) أن حزب غانتس قام خلال الأيام الأخيرة، بإجراء استطلاعات معمقة تظهر أن وجود رئيس حزب العمل آفي غباي في القائمة الموحدة، يضعف قدرة الكتلة على النجاح، ويضر بقدرة القائمة على الفوز بعدد من المقاعد تكفي لتحدي الليكود.

وتظهر بيانات حزب غانتس، (حصانة لإسرائيل)، أن انضمام حزب العمل إلى مبادرة توحيد الوسط- اليسار، ليس فقط لن يفيد هذه الكتلة فحسب، بل سيضر بها. ووجد الاستطلاع، أيضاً، أن اتحاد الكتلة بدون حزب العمال، يمكن أن يحقق لها مقاعد أكثر مما سيحققه انضمام حزب يرأسه غباي إلى الاتحاد. وفقاً لمصدر مطلع على التفاصيل، تم تقديم البيانات إلى غانتس، وأصبحت عاملاً حاسماً بالنسبة له فيما يتعلق بمسألة التوحيد.

وقال حزب العمل رداً على ذلك، "نحن حزب له جذور ونحن فخورون بمواقفنا. حزب العمل هو الحزب الوحيد الذي يحارب الانقسام والتحريض، ويلتزم بالتعامل مع تكاليف المعيشة، وإصلاح النظام الصحي المنهار. نحن وحدنا الملتزمون بالتغيير في إسرائيل ونحن فخورون بذلك".

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