دون حماس والجهاد..مشاورات الحكومة الفصائلية تبدأ اليوم
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية الجديدة، ستبدأ اليوم الاثنين.
وشددّ في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لن تكونا ضمن هذه المشاورات.
يتبع..
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية الجديدة، ستبدأ اليوم الاثنين.
وشددّ في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لن تكونا ضمن هذه المشاورات.
يتبع..
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