شؤون فلسطينية

دون حماس والجهاد..مشاورات الحكومة الفصائلية تبدأ اليوم

دون حماس والجهاد..مشاورات الحكومة الفصائلية تبدأ اليوم
اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية الجديدة، ستبدأ اليوم الاثنين.

وشددّ في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لن تكونا ضمن هذه المشاورات.

يتبع..

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