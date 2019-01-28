دون حماس والجهاد..مشاورات الحكومة الفصائلية تبدأ اليوم

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية الجديدة، ستبدأ اليوم الاثنين.وشددّ في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لن تكونا ضمن هذه المشاورات.يتبع..