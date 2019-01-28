الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.ونقل المتحدث الرسمي، ترحيب رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة (فتح) القاضية بتشكيل حكومة جديدة.وأضاف، أن رئيس الوزراء، وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة، تحمل على عاتقها هموم أبناء الشعب الفلسطيني، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال.