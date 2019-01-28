منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يضرب البلاد

الثلاثاء 29-1-2019 يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .





الأربعاء 30-1-2019 يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .



الخميس 31-1-2019 يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .



رام الله - دنيا الوطنتتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفي ساعات الصباح تسقط بإذن الله الأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية تمتد تدريجيا إلى بقية المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا بوجه عام وباردة إلى شديدة البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .