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هآرتس: السعودية "تطور" برنامجا للصواريخ الباليستية

هآرتس: السعودية "تطور" برنامجا للصواريخ الباليستية
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن صور قمر صناعي كشفت ما يبدو أنه برنامج صواريخ باليستية سعودي.

ونسبت الصحيفة لخبراء القول إن الصور المأخوذة لقاعدة عسكرية سعودية تظهر أن المملكة ربما تقدم على تصنيع ذلك النوع من السلاح الذي انتقدت إيران طويلا بسببه.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد قال في العام الماضي إن المملكة لن تتردد في تطوير سلاح نووي إذا فعلت إيران ذلك.

يذكر أن الصواريخ الباليستية ذات قدرة على حمل رؤوس نووية.

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