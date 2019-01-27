شؤون فلسطينية

قطر والأمم المتحدة توقعان مذكرة تفاهم بـ 20 مليون دولار لفرص عمل بغزة

قطر والأمم المتحدة توقعان مذكرة تفاهم بـ 20 مليون دولار لفرص عمل بغزة
جانب من توقيع الاتفاقية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأحد.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في مكاتب الأمم المتحدة في القدس، بين كلٍ من السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والسيد جيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ونائب السيد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغاً وقدره (20) مليون دولار أمريكي لمدة عام، لصالح تنفيذ برامج "النقد مقابل العمل" لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق الكامل مع اللجنة القطرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإغاثية العاجلة لسكان قطاع غزة، والبالغ قيمتها (150) مليون دولار أمريكي.



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