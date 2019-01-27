شؤون فلسطينية

الأزبط: تشكيل حكومة بدون الكل الوطني ترسيخ للانقسام ودعم للمخططات "الصهيوأمريكية"

الأزبط: تشكيل حكومة بدون الكل الوطني ترسيخ للانقسام ودعم للمخططات "الصهيوأمريكية"
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكدت حركة المقاومة الشعبية، بأن ما يتم تداوله، والإعلان عنه حول تشكيل حكومة جديدة برام الله، دون التوافق من الكل الوطني، ووجود حالة سياسية مستقرة، يعتبر خطوة نحو ترسيخ الانقسام الداخلي، ودعماً بطريقة أو بأخرى للمخططات "الصهيوأمريكية" الرامية لفصل أجزاء الوطن جغرافياً وسياسياً.

ودعا خالد الأزبط، الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، قيادة فتح والسلطة؛ لإعادة النظر بهذه القرارات، ودعم الجهود الوطنية والعربية والدولية، الرامية لإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية على قاعدة اتفاق 2011 بالقاهرة، وإجراء انتخابات شاملة لكل الأراضي الفلسطينية والشتات؛ لفرز قيادة مجلس وطني، ومجلس تشريعي، ورئاسة، تبلور البرنامج السياسي والمقاوم لشعبنا، بما يُحقق المصالح العليا لشعبنا بكل الملفات.

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