الأحرار: تشكيل (فتح) لحكومة فصائلية استمرار لحالة التفرد والبلطجة واختطاف القرار



وأكدت الأحرار أن تشكيل حكومة وحدة وطنية، هو المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني لاستغلال مكامن القوة لدى شعبنا لمواجهة كافة التحديات، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الأحرار، اليوم الأحد: إن توصية مركزية فتح بتشكيل حكومة دون توافق، هو استمرار لحالة التفرد والبلطجة، واختطاف القرار، والانقلاب على الاتفاقيات الوطنية، وتأتي في سياق تحقيق الانفصال بين الضفة وغزة.واتهمت الأحرار، في بيان لها، قيادة حركة فتح بالإصرار على استمرار وتعزيز الانقسام، وضرب الإجماع الوطني بعرض الحائط، وخلق الأزمات في الساحة الفلسطينية بدلاً من الالتزام بالاتفاقات التي تمثل المخرج للأزمة الداخلية، وفق قولهم.ودعت بدورها الكل الوطني؛ لرفض هذه التوصية الخطيرة التي تخدم الاحتلال، والرؤية الأمريكية، والتصدي لسلوك فتح واستخفافها بالمجموع الوطني، والضغط لتنفيذ اتفاقات المصالحة.