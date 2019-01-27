موقع إسرائيلي: المجلس السري لـ"حماس" أخذ قراراً بالتصعيد

نشر موقع (ريشت كان) الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، معلومات زعم خلالها بأن ما وصفه بالمجلس السري لحركة (حماس) أخذ قرار بالتصعيد التدريجي للوضع في الجنوب، حتى الانتخابات في "إسرائيل" ولكن مع تجنب الانزلاق إلى الحرب.





وأفاد الموقع الإسرائيلي، بأن الهدف من التصعيد هو الضغط على "إسرائيل" لتشجيع المشاريع واسعة النطاق في غزة والتسهيلات.



وأضاف الموقع، بأن حماس تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للضغط على نتنياهو، وأن بإمكانهم تحقيق ما لم ينجحوا في تحقيقه خلال الثلاثة أشهر المقبلة أي ما قبل الانتخابات، خاصة أن نتنياهو مرهق جداً ولا يريد الحرب في هذه الفترة، وقد قررت حماس رفض الأموال القطرية؛ لتحرر نفسها من الالتزام بالهدوء، وكان يحيى السنوار، هو الذي يقف وراء قرار رفض المنحة.



رام الله - دنيا الوطن