شؤون فلسطينية

فيديو..الشرافي: وضع جامعة الأقصى المالي بخير.. وحررنا 17 ألف شهادة محجوزة

فيديو..الشرافي: وضع جامعة الأقصى المالي بخير.. وحررنا 17 ألف شهادة محجوزة
رئيس جامعة الأقصى بعزة الدكتور كمال الشرافي
خاص دنيا الوطن
أكد رئيس جامعة الأقصى بغزة  الدكتور كمال الشرافي، أن جامعة الأقصى تعيش في حالة الاستقرار، فهي جامعة الفقراء، لافتاً إلى أن من لا يستطيع دفع الرسوم، يلجأ إلى جامعة الأقصى.

وأوضح الشرافي في حوار خاص مع "دنيا الوطن"، أن الوضع المالي للجامعة بخير، ولا تعاني من عجز، بدليل أنها لم تقدم ما هو المطلوب فقط، وإنما قدمت الخدمات وأنشأت المباني.

وقال: "هناك مبنى مؤتمرات، يضم أكبر قاعة في فلسطين، تم بناؤه من الجامعة، حيث تقدم الجامعة إعفاءات غير مسبوقة، فلا توجد شريحة تحتاج من الطلاب، ولم يتم تقديم الخدمات لهم، والمنح تقدم مليون و700 ألف دينار"، لافتاً إلى أنها تقدم الإعفاءات لكافة شرائح الطلاب.

وأضاف: "تسير الجامعة على ثلاثة مسارات: الأول هو تحرير شهادات، والثاني تطوير واستجابة لاحتياجات الجامعة الضرورية غير القابلة للتأجيل، والثالث الصعود للجامعة بالانفتاح على المجتمع".

وبين، أن هناك 17 ألف شهادة كانت محجوزة، موضحاً أن هناك شهادت محجوزة منذ عشر سنوات، والسبب عدم مقدرتهم على دفع ما تبقى عليهم من رسوم، منوهاً إلى أن الجامعة قررت تقديم الإعفاءات لهم.

وفي السياق ذاته، أشار الشرافي إلى أن الوضع السياسي منعكس على الجامعة، حيث لا يوجد موارد تجعل الجامعة تُقدم التعليم بالمجان.

وقال: "حريصون أن يصل كل طالب إلى الجامعة، وبالتالي لا مجال أمام أحد أن يشتكي من عدم مقدرته على دفع الرسوم".

ولفت الشرافي إلى أنه كان هناك برامج غير معتمدة من الحكومة، وبالتواصل مع وزير التربية، تم الحصول على العديد من برامج الماجستير، التي يحتاجها سوق العمل.

وقال: "نُعد العدة الآن لأن يكون عام 2019 هو عام الدكتوراة وبالشراكة مع الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى برامج أخرى مع الجامعات الأجنبية".

وحول البرامج التقنية، بين الشرافي، أنه قُدم للوزارة مجموعة من البرامج، والتي تستجيب لخطة الوزارة، معرباً عن أمله بأن يتم الاستجابة لها.

وأشار الشرافي إلى أن مجلة جامعة الأقصى حازت على المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي، وكانت هناك بشائر لأكاديمية حصلت على المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي أيضاً، كما أن هناك سبعة أكاديميين، نجحوا في الحصول على الثلاث مراتب الأولى.

وأوضح الشرافي، أن برنامج التعليم عن بعد معتمد لدى الجامعة، لافتاً إلى أنه تم تكريم أسرى حصلوا على برنامج البكالوريوس، والجامعة تعمل مع الوزارة على اعتماد برنامج الماجستير للأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وقال: "سنتخطى أي عقبة يمكن أن تواجهنا، فالجامعة غير قادرة على استيعاب المزيد من الطلبة، وهناك خطة تطوير طموحة، تستجيب لكل حاجات أبناء الشعب الفلسطيني".

 

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