الرئيس عباس يصدر قرارا بتعيين المستشار علي جميل مهنا مستشارا قانونيا له



وعن النشاطات دولية، فهو عضو في مؤتمر محامي آسيا والمحيط الباسيفيكي (الكولا بس) في فيتنام – هانوي عام 2001 ، وعضو في برنامج (انترناشيونال فيزترز) في الولايات المتحدة عام 2002 وسفير للنوايا الحسنة لولاية اركانس، وعضو مشارك في مؤتمر المهنيين العرب في بغداد في دورة 1999ودورة 2002 .



بالإضافة لكونه عضو في وفد فلسطين في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورة الدار البيضاء ، دورة البحرين ، دورة بيروت ، وممثل للنقابة في العديد من المؤتمرات



نشاطات قانونية ، ثقافية ، أكاديمية :-



1.رسالة ماجستير في القانون الجزائي تحت عنوان (مركز المدعي بالحق المدني في دعوى الحق العام ). دراسات قانونية عديدة حول القوانين الفلسطينية وأوضاع القضاء في فلسطين ، وأوراق عمل في الكثير من الندوات والورشات حول تلك المواضيع .



2.مدرس قانون الإجراءات الجزائية في كلية الحقوق في جامعة القدس في الفصل الثاني للعام الدراسي 2003-2004، ومهارات المحاماة والمحاكم الجزائية والتحقيق والاستجواب في جامعة بيرزيت



3.الكثير من المقالات السياسية والقانونية منشورة في الصحف المحلية ، خاصة الحياة الجديدة .



نشاطات سياسية :-



1.عضو في حركة فتح منذ 1973 .



2.معتقل سياسي في المعتقلات الإسرائيلية منذ 21/10/1977 – 20/5/1985 .



ومحكوم بالسجن لمدة 18 عاماً ومحرر في اطار عملية تبادل الأسرى.



3.معتقل سياسي في المعتقلات الإسرائيلية منذ 26/8/1991- 3/5/1992 .



4.إقامة جبرية في المنزل لمدة شهرين ونصف عام 1992 .



5.عضو مجلس ثوري ورئيس المحكمة الحركية لحركة فتح



6.عضو مجلس إدارة مؤسسة عرفات



7.عضو مجلس استشاري في هيئة مكافحة الفساد



مؤهلات وخبرات مهنية وثقافية :-



1.دورة في التحكيم وتسوية النزاعات .



2.الإلمام باللغة الإنجليزية وإجادة اللغة العبرية .



3.دورة في برمجة الحاسوب والتعامل معه .



4.دورة في القانون الدولي الانساني في اتحاد المحامين الدولي .



5.محامي ومستشار قانوني لعديد من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة .





رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، قراراً بتعيين المستشار علي جميل مهنا مستشارا قانونيا له.والدكتور علي جميل مصطفى مهنا، ولد بتاريخ 26/3/1954 ، حاصل على بكلوريوس حقوق، من جامعة الإسكندرية، فرع بيروت العربية سنة 1976، وماجستير قانون من جامعة القدس سنة 2003 ، وباحث دكتوراه في القانون في جامعات المغرب.أما عن الخبرة العملية، فهو مجاز في المحاماة من نقابة المحامين الأردنيين وعضواً فيها منذ سنة 1983، مجاز في المحاماة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ 1996، مجاز في المحاماة من نقابة المحامين الفلسطينيين منذ 1997، وصاحب مكتب محاماة في مدينة رام الله منذ 1994 وحتى تاريخه.وهو عضو هيئة مكتب نقابة المحامين الأردنيين – مركز القدس من 1993-1997، وعضو المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين منذ 9/7/1997 ، ونائب رئيس المجلس التاسيسي لنقابة محامي فلسطين حتى بداية 2003 ، ونقيب المحامين الفلسطينيين من 15/4/2007 – 12/11/2011.