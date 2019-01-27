حماس: تشكيل (فتح) لحكومة فصائلية ترسيخ لسياسة التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام

رام الله - دنيا الوطناعتبر المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، اليوم الأحد، أن توجه حركة فتح إلى تشكيل حكومة فصائل من منظمة التحرير، هروب من استحقاق الشراكة الوطنية، وترسيخ لسياسة التفرد والإقصاء وتكريس الانقسام.وأضاف برهوم عبر صفحته الشخصية على (تويتر)، "شعبنا بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية، تضم كل أطياف شعبنا، وضرورة دعوة الإطار القيادي، وتشكيل مجلس وطني توحيدي، والذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني".يذكر، أن اللجنة المركزية لحركة (فتح)، قد عقدت، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، وأوصت خلاله بتشكيل حكومة فصائلية سياسية، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وشخصيات مستقلة.