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دولي

انهيار منازل ومفقودون بانفجار ضخم في لاهاي

انهيار منازل ومفقودون بانفجار ضخم في لاهاي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام هولندية، الأحد، إن انفجاراً وقع في مدينة لاهاي، مما أدى إلى انهيار عدد من المباني، وفقدان نحو 20 شخصاً تحت الحطام.

ونقلت وسائل الإعلام الهولندية عن مصادر قولها: إن الانفجار، الذي لم تعرف أسبابه بعد، تسبب في انهيار عدد من المنازل على رؤوس ساكنها.

وأشارت إلى أن ما بين 10 إلى 20 شخصاً، أصبحوا في عداد المفقودين عقب الانفجار.

ولم يصدر عن السلطات أي توضيحات بشأن طبيعة الانفجار حتى الآن.

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