الجيش الإسرائيلي يُجري تقييماً أمنياً للوضع في غزة اليوم

رام الله - دنيا الوطنذكر موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي أجرى تقييماً أمنياً للوضع في قطاع غزة، اليوم عند الساعة السادسة والنصف مساء، في أعقاب الوضع الأمني المتوتر مع قطاع غزة.وكانت حركة حماس، أبلغت السفير القطري محمد العمادي، رفضها استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، وذلك رداً على تنصل "إسرائيل" من تفاهمات التهدئة الأخيرة، وفق ما أعلنه عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية.وأشارت تقديرات إسرائيلية، إلى أن رفض حماس استلام المنحة القطرية، سيزيد من فرص وقوع تصعيد جديد في القطاع، في حين رفع الجيش الإسرائيلي، حالة التأهب في صفوف قواته، ونشر عدداً من بطاريات القبة الحديدية في مستوطنات غلاف غزة.