"إسرائيل" تعترف رسمياً برئيس فنزويلا الجديد

رام الله - دنيا الوطنأكدت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعترافها رسمياً بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، رئيساً لفنزويلا.وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عبر فيديو نشره على صفحته بموقع "تويتر"، إن "إسرائيل تنضم إلى كل من الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية وأوروبا، في الاعتراف بالقيادة الفنزويلية الجديدة"، وفق "عكا" للشؤون الإسرائيلية.ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية مارست ضغوطاً على "إسرائيل" من أجل الإسراع في دعم الإجراءات الهادفة للإطاحة برئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو.وبحسب تلك الوسائل، فإن الولايات المتحدة طلبت رسمياً من "إسرائيل" دعم المعارضة الفنزويلية، وذلك عبر رسالة نقلها مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى دبلوماسيين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن.من جهتها قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن رسالة مشابهة نقلتها الولايات المتحدة إلى المزيد من الدول الحليفة لها بجميع أنحاء العالم.