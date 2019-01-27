تجريد ماليزيا من حق تنظيم بطولة للسباحة بعد رفضها مشاركة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقررت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة، سحب شرف تنظيم بطولة العالم للسباحة عام 2019 من ماليزيا، بعدما رفضت كوالالمبور، في وقت سابق، مشاركة رياضيين إسرائيليين في البطولة.ولا يقيم البلد، الواقع في جنوب شرق آسيا، أي علاقات مع إسرائيل، إذ عبّرت ماليزيا، بشكل علني، معارضتها دخول الوفد الإسرائيلي إلى أراضيها، تحديداً عبر رئيس الوزراء مهاتير محمد.وبحسب (العربي الجديد) ستبحث اللجنة، في الوقت الراهن، عن مقرّ جديد لإقامة البطولة التي من شأنها أن تقود السباحين إلى أولمبياد طوكيو 2020، وقال آندرو بارسونز، رئيس اللجنة، في بيان رسمي، مبرراً السبب: "حين تستبعد دولة مضيفة رياضيين من دول أخرى، لأسباب سياسية، فليس هناك بديل سوى إيجاد مستضيف آخر للبطولة".وكان مقرراً أن تقام البطولة في مدينة كوتشينغ الماليزية، في الفترة من 29 تموز/ يوليو حتى الرابع من آب/ أغسطس عام 2019، مع العلم أن اللجنة تواصلت مع الدول التي قد تهتم باستضافة المنافسات.