مباشر | حوار خاص مع د.كمال الشرافي رئيس جامعة الأقصى

شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تمدد عملية الاقتراع لانتخاب غرفة تجارة وصناعة طولكرم

لجنة الانتخابات تمدد عملية الاقتراع لانتخاب غرفة تجارة وصناعة طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية و الصناعية، مساء اليوم الاحد، عن تمديد عملية الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم لمدة ساعة نظراً لكثافة الاقبال على الاقتراع في الساعة الاخيرة.

وقد تجاوزت نسبة الاقتراع حتى الساعة الخامسة 71%. يشار الى ان 1981 ناخب يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الذي يتنافس 17 مرشحا على 11 مقعدا.




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