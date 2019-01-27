لجنة الانتخابات تمدد عملية الاقتراع لانتخاب غرفة تجارة وصناعة طولكرم





وقد تجاوزت نسبة الاقتراع حتى الساعة الخامسة 71%. يشار الى ان 1981 ناخب يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الذي يتنافس 17 مرشحا على 11 مقعدا.



















رام الله - دنيا الوطناعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية و الصناعية، مساء اليوم الاحد، عن تمديد عملية الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم لمدة ساعة نظراً لكثافة الاقبال على الاقتراع في الساعة الاخيرة.