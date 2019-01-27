إغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب غرفة تجارة و صناعة طولكرم ونسبة الاقتراع 81.7%











يشار إلى أن 1981 ناخباً يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، الذي يتنافس فيه 17 مرشحاً على 11 مقعداً.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم، والتي بلغت نسبة التصويت فيها 81.7% حيث اقترع 1619 ناخباً في العملية الانتخابية التي بدأت في تمام الساعة التاسعة، وجرى تمديدها لغاية الساعة السادسة نظراً لكثافةالإقبال على الاقتراع، وقد شرعت اللجنة المركزية للانتخابات بعملية فرز الأصوات.