إغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب غرفة تجارة و صناعة طولكرم ونسبة الاقتراع 81.7%
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية و
الصناعية، مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم، والتي بلغت نسبة التصويت فيها 81.7% حيث اقترع 1619 ناخباً في العملية الانتخابية التي بدأت في تمام الساعة التاسعة، وجرى تمديدها لغاية الساعة السادسة نظراً لكثافة
الإقبال على الاقتراع، وقد شرعت اللجنة المركزية للانتخابات بعملية فرز الأصوات.
أغلقت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية و
الصناعية، مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم، والتي بلغت نسبة التصويت فيها 81.7% حيث اقترع 1619 ناخباً في العملية الانتخابية التي بدأت في تمام الساعة التاسعة، وجرى تمديدها لغاية الساعة السادسة نظراً لكثافة
الإقبال على الاقتراع، وقد شرعت اللجنة المركزية للانتخابات بعملية فرز الأصوات.
يشار إلى أن 1981 ناخباً يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، الذي يتنافس فيه 17 مرشحاً على 11 مقعداً.