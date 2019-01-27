مركزية فتح توصي بتشكيل حكومة فصائلية وبتجميد العمل بقانون الضمان لفترة محددة

عقدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مساء اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث العديد من الملفات.





واوصت اللجنة في نهاية اجتماعها، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وشخصيات مستقلة.





كما أوصلت المكزية بتشكيل لجنة منبثقة عنها؛ لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.





في السياق ذاته، أوصت اللجنة المركزية كذلك بتجميد العمل بقانون لاضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.

رام الله - دنيا الوطن