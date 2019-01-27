دولي

انفجار قاذفة نووية روسية في الدائرة القطبية

انفجار قاذفة نووية روسية في الدائرة القطبية
رام الله - دنيا الوطن
انفجرت قاذفة نووية روسية في منطقة مورمانسك شمالي الدائرة القطبية، مما أسفر عن مقتل 3 أفراد من طاقمها ونجاة 4 آخرين.

وأرجعت تقارير محلية روسية أن انفجار القاذفة (تو 22 إم 3) والذي حدث في 21 كانون الثاني/يناير الجاري، كان نتيجة سوء الأحوال الجوية، وذلك أثناء هبوطها بقلب عاصفة ثلجية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القاذفة لم تكن تحمل أي نوع من أنواع الأسلحة، وذلك حسب وكالة (نوفوستى) الروسية.

وتقوم السلطات العسكرية الروسية بالتحقيق في الحادث، بمشاركة فريق من شركة (توبوليف) المصنعة للقاذفة.

أخبار ذات صلة

انفجار قاذفة نووية روسية في الدائرة القطبية

انفجار قاذفة نووية روسية في الدائرة القطبية

زوج ملكة بريطانيا: الشمس السبب في حادث السير

زوج ملكة بريطانيا: الشمس السبب في حادث السير

نتنياهو: نصر الله يعيش حالة ارتباك شديدة بسبب النجاح الباهر الذي حققناه

نتنياهو: نصر الله يعيش حالة ارتباك شديدة بسبب النجاح الباهر الذي حققناه

فيديو: مادورو يَرُدُّ على الأمريكان والأوروبيين بالرقص

فيديو: مادورو يَرُدُّ على الأمريكان والأوروبيين بالرقص

انهيار سد في البرازيل: تضاؤل الآمال في العثور على أحياء بين 300 مفقود

انهيار سد في البرازيل: تضاؤل الآمال في العثور على أحياء بين 300 مفقود

مقتل 10 من الشرطة الأفغانية بهجوم لمسلحي طالبان على نقطة تفتيش

مقتل 10 من الشرطة الأفغانية بهجوم لمسلحي طالبان على نقطة تفتيش

جماعة &#34;أبو سياف&#34;...27 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجارين في كنيسة جنوبي الفلبين

جماعة "أبو سياف"...27 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجارين في كنيسة جنوبي الفلبين

المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان: تقدم كبير في المفاوضات الجارية مع طالبان

المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان: تقدم كبير في المفاوضات الجارية مع طالبان

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب السياج جنوب قطاع غزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب السياج جنوب قطاع غزة

ابو هولي: العودة لإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع أمراً ضروريا

ابو هولي: العودة لإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع أمراً ضروريا

الاحتلال يصدر قرارا بهدم أجزاء من منزل بالقدس على يد صاحبه

الاحتلال يصدر قرارا بهدم أجزاء من منزل بالقدس على يد صاحبه

مختصون يوصون بتشكيل غرفة عمليات إعلامية لمتابعة الهجمة على الأسرى

مختصون يوصون بتشكيل غرفة عمليات إعلامية لمتابعة الهجمة على الأسرى

فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة العالقين إلى غزة

فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة العالقين إلى غزة

(معاريف): الهدوء مع غزة هش والأموال القطرية تؤخر اندلاع المواجهة

(معاريف): الهدوء مع غزة هش والأموال القطرية تؤخر اندلاع المواجهة

العوض: لا مشاورات رسمية حول تشكيل الحكومة بين الفصائل حتى الآن

العوض: لا مشاورات رسمية حول تشكيل الحكومة بين الفصائل حتى الآن

الوزيرة عودة: نؤكد على عمق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

الوزيرة عودة: نؤكد على عمق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

منوعات

زينب العسكري تظهر بعد 10 سنوات من الاختفاء.. شاهد ماذا كشفت؟

زينب العسكري تظهر بعد 10 سنوات من الاختفاء.. شاهد ماذا كشفت؟

فيديو نادر لفيروز: &#34;ما حدا قلي شي حتى عبد الوهاب&#34;

فيديو نادر لفيروز: "ما حدا قلي شي حتى عبد الوهاب"

فنانة لبنانية تفتخر بالتعري: &#34;أنا فضيحة&#34;

فنانة لبنانية تفتخر بالتعري: "أنا فضيحة"

إبنة أصالة تصدم الجمهور بهذه الصورة.. سُمنة وحب شباب

إبنة أصالة تصدم الجمهور بهذه الصورة.. سُمنة وحب شباب

&#34;تعرضت للضرب من أحمد سعد والحمدلله إننا مخلفناش&#34;.. ريم بارودي تكشف أسراراً جريئة

"تعرضت للضرب من أحمد سعد والحمدلله إننا مخلفناش".. ريم بارودي تكشف أسراراً جريئة

&#34;طفل البلكونة&#34;حرَم وفاء عامر النوم.. وجعلها تكشف لأول مرة سبب وفاة شقيقتها

"طفل البلكونة"حرَم وفاء عامر النوم.. وجعلها تكشف لأول مرة سبب وفاة شقيقتها

ليلى علوي تنشر صوراً نادرة لنجلها خالد احتفالًا بعيد ميلاده

ليلى علوي تنشر صوراً نادرة لنجلها خالد احتفالًا بعيد ميلاده

الشيف التركي الشهير نصرت يصدم مُتابعيه في تحدي الـ10 سنوات

الشيف التركي الشهير نصرت يصدم مُتابعيه في تحدي الـ10 سنوات

فنانة شهيرة تعرض الزواج على شيخ بارز.. هكذا رد الأخير

فنانة شهيرة تعرض الزواج على شيخ بارز.. هكذا رد الأخير

جمالها خلق أزمة.. عبير سندر تعلن خطوبتها على مدرب فنون قتالية أجنبي

جمالها خلق أزمة.. عبير سندر تعلن خطوبتها على مدرب فنون قتالية أجنبي

عربي

&#34;أسماء الأسد&#34; تُجري عملية جراحية في الثدي

"أسماء الأسد" تُجري عملية جراحية في الثدي

البشير يحذر من محاولة لاستنساخ الربيع العربي بالسودان

البشير يحذر من محاولة لاستنساخ الربيع العربي بالسودان

يهود المغرب يوجهون صفعة لإسرائيل

يهود المغرب يوجهون صفعة لإسرائيل

مصرع 7 أشخاص بفيضانات في الجزائر وتونس

مصرع 7 أشخاص بفيضانات في الجزائر وتونس