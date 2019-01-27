انفجار قاذفة نووية روسية في الدائرة القطبية



وأرجعت تقارير محلية روسية أن انفجار القاذفة (تو 22 إم 3) والذي حدث في 21 كانون الثاني/يناير الجاري، كان نتيجة سوء الأحوال الجوية، وذلك أثناء هبوطها بقلب عاصفة ثلجية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القاذفة لم تكن تحمل أي نوع من أنواع الأسلحة، وذلك حسب وكالة (نوفوستى) الروسية.



وتقوم السلطات العسكرية الروسية بالتحقيق في الحادث، بمشاركة فريق من شركة (توبوليف) المصنعة للقاذفة.

رام الله - دنيا الوطنانفجرت قاذفة نووية روسية في منطقة مورمانسك شمالي الدائرة القطبية، مما أسفر عن مقتل 3 أفراد من طاقمها ونجاة 4 آخرين.