شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب السياج جنوب قطاع غزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب السياج جنوب قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم في منطقة البطن، بعد أن اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليه بالقرب من السياج الحدودي جنوب قطاع غزة.

وقال موضع (حدشوت 24) الإسرائيلي: "إن قوة من الجيش الاسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني، بالقرب من السياج الحدودي، جنوب قطاع غزة، وتم اصابته بشكل مباشر في الجزء العلوي من الجسد".

يشار إلى أن الحدود الشرقية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

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