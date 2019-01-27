الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية "الدفعة الثانية"









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، عن مواعيد صرف المنحة الأميرية القطرية – الدفعة الثانية لمساعدات الأسر الفقيرة ( يناير 2019).وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب مساء اليوم، أن الصرف سيكون ليومي الاثنين والثلاثاء تاريخ 28-29/1/،2019 من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءاً.وأشارت الوزارة إلى ان الصرف للمستفيد شخصيا بموجب الهوية الشخصية، وحسب الحروف الأبجدية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).كما دعت الوزارة المستفدين إصطحاب صورة الهوية الشخصية، والتوقيع على سند الصرف عدد (2)، مع كتابة رقم الجوال على نسخة سند الصرف الخاص بدائرة الحسابات.وكان وكيل وزارة التنمية الإجتماعية د.يوسف إبراهيم قال في تصريح لوكالة (الرأي)، مساء اليوم، أن كافة المواطنين والمستفدين من المنحة القطرية في الكشف الجديد البالغ 50 ألف أسرة، بإمكانهم الاستعلام عن مواعيد الصرف لهم، عبر ذات الرابط المنشور على صفحة الوزارة اعتبار من يوم غد الاثنين.