ابو هولي: العودة لإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع أمراً ضروريا

رام الله - دنيا الوطناكد أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، ان الوحدة الوطنية هي السلاح الوحيد والأوحد بيد شعبنا لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مشروعه التحرري نحو الدولة والعودة مشددا في الوقت ذاته على ان اقصر الطرق لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة واجتثاث الاحتلال ودحره هو الذهاب لانتخابات حرة ومباشرة.وقال خلال مهرجان تأبين المختار مرازيق ابو مغصيب احد اعمدة لجان الاصلاح في قطاع غزة وتكريم وجهاء الوطن: "ان العودة الى ارادة الشعب الفلسطيني لكي يقول كلمته عبر صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بات امراً ضروريا وملحا غير قابل للتأجيل للخروج من حالة الانقسام واعادة وحدة الوطن مؤكدا على ان صندوق الانتخابات وحرية الكلمة ستبقى عنوانا للابد".وحضر المهرجان الذي نظمته اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة وعائلة المرحوم المختار مرازيق ابو مغصيب تحت رعاية دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم في مدينة خانيونس محافظ محافظة الشمال اللواء صلاح ابو وردة ومحافظ محافظة غزة ابراهيم ابو النجا ، ومحافظ محافظة الوسطى عبد الله ابو سمهدانة ومحافظ محافظة خانيونس الدكتور احمد الشيبي وعضوي المجلس الثوري لحركة فتح سليم الزريعي واياد صافي واعضاء الهيئة القيادية لحركة فتح ورؤساء واعضاء اللجان الشعبية واعضاء الهيئة العليا لشؤون العشائر بالمحافظات الجنوبية برئاسة منسقها العام المختار أبو سلمان المغني ولفيف من الوجهاء والمخاتير وممثلي عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة حشد كبير من المواطنين .ونقل د. ابو هولي خلال كلمته تحيات الرئيس محمود عباس "ابو مازن رئيس دولة فلسطين مشيرا الى ان الرئيس محمود عباس سيبقى سائراً على نهج القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات في دعم ومساندة رجال الاصلاح حماة الوطن وعرينه .واضاف د. ابو هولي ان الرئيس محمود عباس لن تثنيه الضغوطات عن تمسكه بالحقوق والثوابت الفلسطينية وسيكتب التاريخ عنه بماء من ورد بأنه رفض الضغوط الامريكية ووقف ثابتا شامخا امام الأعاصير التآمرية ليقول للإدارة الأمريكية كلمة "لا" لتعود صفقة القرن الى ادراجها .وتابع د. ابو هولي قائلا " ان سياسة الابتزاز المالي لن تفلح في ثنينا عن التمسك بحقنا في القدس كعاصمة ابدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة وبحقنا في العودة الى ديارنا التي هجرنا منها في العام 1948 وان قطع المساعدات الامريكية لن تدفعنا للقبول بصفقة القرن"واكد د. بو هولي بأن الرئيس سيبقى على العهد وان قلمه لن يوقع على التنازل عن القدس وعن حق العودة مهما كانت الضغوطات والمؤامرات .واشاد د. ابو هولي بالدور النبيل الذي يقوم به رجال الاصلاح الذين يسخرون جل اوقاتهم في خدمة ابناء شعبهم ومعالجة مشاكلهم مؤكدا على انهم يستحقون ان يكونوا في حدقات العيون وان تكون لهذه القامات الكبيرة مكانا وحضورا متميزا بين اوساط شعبهم .كما واثنى بالمرحوم المختار مرازيق ابو مغصيب "ابو كمال" لافتا الى ان حياته كانت حافلة بالعطاء في خدمة ابناء شعبه وانه سخر وقته وماله لترسيخ السلم الاهلي ليكون سيد الموقف .واضاف ان المرحوم ابو كمال شهد له الكل الوطني بان كلمته كانت في كثير من القضايا حاسمة وفاصلة ويشهد كل من عرفه وعايشه بان بيته كان مشرعا للجميع بدون استثناء وكان عدلا في حكمه العشائري ولم يسجل له يوما انه اوقع الظلم على احد وانه يستحق ان نقيم له ذاكرة طويلة من التاريخ وليس حفل قصير من التكريم.ودعا د. ابو هولي الاجيال الشابة ان يجالسوا كبار السن ممن عايشوا النكبة وان يستمعوا الى رواياتهم وحكاياتهم عن رحلة اللجوء والتهجير واحتفاظهم بمفاتيح بيوتهم رغم مرور السنين واكد على ضرورة ان تتوارث الاجيال جيلا بعد جيل حقهم في العودة لاسقاط المقولة الاسرائيلية بان الكبار يموتون وان الصغار ينسون ولتجسيد الحقيقة التاريخية بان الكبار سينقلون الحكاية والرواية والتاريخ وان الصغار لا ينسون وسيحفظون وصايا الشهداء والجرحى والاسرى .وشكر د. ابو هولي اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة والهيئة القيادية العليا لحركة ولكل القائمين على المهرجان ولكل من ساهم وشارك ليخرج في حلته الجميلة التي تليق بتابين المرحوم ابو كمال ابو مغصيب وتكريم وجهاء الوطن موجها كلمته لرفاق المرحوم ابو مغصيب وخاصة المختار ابو صلاح ابو هولي والمختار ابو يوسف ابو شماس وغيرهم بانهم كانوا ولا يزالون عنوانا للخير والاصالة وان بصماتهم وعطائهم ستبقى محفوظة في التاريخ.ومن جهته اشاد محمد بدوان في كلمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في محافظة خانيونس بالمرحوم ابو كمال ابو مغصيب مستذكرا العديد من المواقف الوطنية التي تسجل له وحرصه على وحدة شعبه وانهاء الانقسام .واضاف ان المرحوم ابو مغصيب امضى حياته في خدمة ابناء شعبه ومعالجة مشاكلهم لاعبا دورا كبيرا في تعزيز السلم الاهلي .واكد بدوان في كلمته على الوحدة الوطنية داعيا كل القوي والفصائل الفلسطينية للالتفاف حول الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ودعمه في مواجهة صفقة القرن الامريكية التي تستهدف الحقوق الفلسطينية .ومن جهته شكر كمال ابو مغصيب باسم عائلة وعشيرة المرحوم المختار مرازيق ابو مغصيب في الوطن والشتات المشرفين على المهرجان وعلى رأسهم الدكتوررابو هولي ولكل من شارك وحضر حفل التابين .وفي ختام المهرجان كرم د. ابو هولي ومحافظي المحافظات كل من عائلة المختار المرحوم مرازيق ابو مغصيب والمختار عبد القادر ابو هولي "ابو صلاح" والمختار سليمان ابو شماس "ابو يوسف" والمختار حسني المغني "أبو سلمان" وعائلة المختار المرحوم عودة ابو العجين "ابوأحمد" والمختار ابو سامي ابو ظريفة وتسليمهم دروع تكريم تقديرا لجهودهم في الحفاظ على السلم الاهلي وخدمة ابناء شعبهم.