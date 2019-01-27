شؤون فلسطينية

الاحتلال يصدر قرارا بهدم أجزاء من منزل بالقدس على يد صاحبه

الاحتلال يصدر قرارا بهدم أجزاء من منزل بالقدس على يد صاحبه
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بهدم أجزاء من منزل المواطن محمود عمر أبو حسين في قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس.

وأوضحت مصادر محلية، أن الاحتلال أصدر قرارا نهائيا يقضي بهدم أجزاء من منزله بيده، بحجة أن الأرض "خضراء" يمنع فيها البناء حسب بلدية الاحتلال.

وبينت المصادر، أن عملية الهدم ستؤثر على المنزل بالكامل والذي يأوي 13 فردا، مضيفة أن سلطات الاحتلال ردت كافة الطلبات المقدمة لترخيص المنشأة وهي عبارة عن "أجزاء من منزل تبلغ مساحتها 100 متر مربع" أي نصف مساحة البناء الكامل.

وأوضحت أنه سيقوم صباح الخميس بتنفيذ عملية الهدم، وإلا ستقوم بلدية الاحتلال بتنفيذ القرار وعليه دفع أجرة الهدم "لطواقم البلدية وللقوات المرافقة لها".

ويشار الى أن البناء القديم تم تشييده عام 1993 ويحاول ترخيصه حتى اليوم من الدوائر المختصة، أما البناء الجديد المضاف الى المنزل والذي صدر بحقه قرار الهدم بني عام 2016.

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