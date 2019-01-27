شؤون فلسطينية

تعرف على تفاصيل مقتل فتاة على يد أبيها بمدينة غزة

تعرف على تفاصيل مقتل فتاة على يد أبيها بمدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت المباحث العامة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تفاصيل مقتل المواطنة (ف ، م) على يد ابيها إثر خلافات عائلية في مخيم دير البلح وسط القطاع.

وبحسب موقع إذاعة (صوت الأقصى)، قال حسن مطر مدير المباحث العامة بدير البلح: "إن المواطنة (ف ، م)، تلقت رصاصة في الرأس مما أدى إلى وفاتها على الفور حيث وصلت إلى مستشفى شهداء الاقصى جثة هامدة".

وأكد مطر، أن المباحث توجهت لمسرح الجريمة فور تلقيها بلاغاً بالحادثة وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الجريمة، مشيراً إلى أن قوة من المباحث العامة والأدلة الجنائية توجهت لمكان الجريمة لمتابعة القضية.

بدورها جمعت المباحث العامة المعلومات والتحريات المرتبطة بالقضية ودونت الإفادات الأولية من أفراد العائلة.

وبحسب إذاعة (الاقصى)، فقد ذكرت المباحث، أن شقيق المجني عليها حاول خداع  طواقم المباحث العامة بادعائه أن رصاصة خرجت منه بالخطأ اثناء تنظيفه للسلاح.

وأشار مطر إلى أن الأدلة الجنائية، رفعت البصمات والآثار وعاينت مسرح الجريمة في حين باشرت المباحث العامة التحقيقات ومواجهة شقيق المجني عليها بالدلائل.

وبعد التحقيق الأولي مع المذكور، اعترف بارتكايه الجريمة بالإشتراك مع والده قصدا، وعليه تم إلقاء القبض على والد الفتاة المغدورة والذي اعترف بالواقعة بالتفصيل، حيث تم التحرز على أداة الجريمة وهو عبارة عن مسدس.

وحول دوافع الجريمة قال مطر: "إن الدافع وراء جريمة القتل هو خلافات عائلية، وأن الأب استخدم مسدسا، وأطلق النار مباشرة على راسها، وادعى أن الرصاصة خرجت من شقيقها بالخطأ".

وعليه تم توقيف والد الفتاة وشقيقها على ذمة القضية وتحويلهم لمفتش التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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