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"أسماء الأسد" تُجري عملية جراحية في الثدي

"أسماء الأسد" تُجري عملية جراحية في الثدي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، أجرت عملية جراحية في الثدي، ضمن برنامجها للعلاج من السرطان.

وقالت الوكالة: إن "العملية التي أجرتها أسماء الأسد بالمشفى العسكري بدمشق قد تكللت بالنجاح"، مضيفة أن "رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل".

وأعلن عن إصابة أسماء بسرطان الثدي في آب/ أغسطس الماضي، حيث نقلت "سانا" تغريدة من حساب رئاسة الجمهورية على تويتر قالت "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرًا".

ونشرت (سانا) وقتها صورة للسيدة الأولى، البالغة من العمر (43 عامًا)، إلى جانب زوجها بشار الأسد، أثناء ما يبدو أنها جلسة لتلقي العلاج.

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