دولي

زوج ملكة بريطانيا: الشمس السبب في حادث السير

زوج ملكة بريطانيا: الشمس السبب في حادث السير
الأمير فيليب
رام الله - دنيا الوطن
قدم الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية إليزابيث، دوق إدنبره، اعتذاره إلى امرأتين أصيبتا في حادث السيارة الذي تسبب به في وقت سابق من هذا الشهر، وأثار ضجة في البلاد.

وقالت وكالة (سكاي نيوز): إن الأمير فيليب (97 عامًا) وجه اعتذارا مكتوبا جاء فيه: "أريد أن تعرفوا كم أنا آسف جدا لتسببي في الحادث".

وأوضح فليب، أنه كان يعبر طريقا يعرف جيدا كم حجم حركة المرور فيه، لكن "أمرا" أدى إلى وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن الشمس كانت ساطعة يوم الحادث، وفي الظروف العادية لا توجد صعوبة في رؤية القادمين في الاتجاه الآخر، لكن وبسبب الظرف الجديد فشل في رؤية السيارة القادمة مما أدى إلى وقوع الاصطدام، وفق تعبيره.

وكان دوق إدنبره تعرض لحادث سير في الـ17 من يناير الجاري، انقلبت على إثره سيارته بينما كان يقودها قرب مزرعة ساندرينغام شرقي إنجلترا، فيما أعلن قصر باكنغهام أن الأمير لم يصب بأذى، من دون الحديث عن إصابة الامرأتين.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: نصر الله يعيش حالة ارتباك شديدة بسبب النجاح الباهر الذي حققناه

نتنياهو: نصر الله يعيش حالة ارتباك شديدة بسبب النجاح الباهر الذي حققناه

فيديو: مادورو يَرُدُّ على الأمريكان والأوروبيين بالرقص

فيديو: مادورو يَرُدُّ على الأمريكان والأوروبيين بالرقص

انهيار سد في البرازيل: تضاؤل الآمال في العثور على أحياء بين 300 مفقود

انهيار سد في البرازيل: تضاؤل الآمال في العثور على أحياء بين 300 مفقود

مقتل 10 من الشرطة الأفغانية بهجوم لمسلحي طالبان على نقطة تفتيش

مقتل 10 من الشرطة الأفغانية بهجوم لمسلحي طالبان على نقطة تفتيش

جماعة &#34;أبو سياف&#34;...27 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجارين في كنيسة جنوبي الفلبين

جماعة "أبو سياف"...27 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجارين في كنيسة جنوبي الفلبين

المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان: تقدم كبير في المفاوضات الجارية مع طالبان

المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان: تقدم كبير في المفاوضات الجارية مع طالبان

نتنياهو: مندلبليت استجاب لضغوط بلطجة اليسار في إسرائيل

نتنياهو: مندلبليت استجاب لضغوط بلطجة اليسار في إسرائيل

مقتل وإصابة 25 أفغانياً في تفجير بملعب للكرة الطائرة

مقتل وإصابة 25 أفغانياً في تفجير بملعب للكرة الطائرة

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

مختصون يوصون بتشكيل غرفة عمليات إعلامية لمتابعة الهجمة على الأسرى

مختصون يوصون بتشكيل غرفة عمليات إعلامية لمتابعة الهجمة على الأسرى

فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة العالقين إلى غزة

فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة العالقين إلى غزة

الوزيرة عودة: نؤكد على عمق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

الوزيرة عودة: نؤكد على عمق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

(أونروا) تكشف حقيقة علاقتها بالمنحة القطرية المرتبطة بالأمم المتحدة

(أونروا) تكشف حقيقة علاقتها بالمنحة القطرية المرتبطة بالأمم المتحدة

مدرسو المعاهد الأزهرية بغزة يواصلون فعالياتهم الاحتجاجية ضد عمادة المعاهد

مدرسو المعاهد الأزهرية بغزة يواصلون فعالياتهم الاحتجاجية ضد عمادة المعاهد

التربية: وصول الوفد القطري للتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين

التربية: وصول الوفد القطري للتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين

السفير العمادي يُغادر القطاع عبر معبر بيت حانون

السفير العمادي يُغادر القطاع عبر معبر بيت حانون

حسن يوسف: التاريخ سيُحاسب كل من يتنصل من الوحدة الوطنية

حسن يوسف: التاريخ سيُحاسب كل من يتنصل من الوحدة الوطنية

منوعات

زينب العسكري تظهر بعد 10 سنوات من الاختفاء.. شاهد ماذا كشفت؟

زينب العسكري تظهر بعد 10 سنوات من الاختفاء.. شاهد ماذا كشفت؟

فيديو نادر لفيروز: &#34;ما حدا قلي شي حتى عبد الوهاب&#34;

فيديو نادر لفيروز: "ما حدا قلي شي حتى عبد الوهاب"

فنانة لبنانية تفتخر بالتعري: &#34;أنا فضيحة&#34;

فنانة لبنانية تفتخر بالتعري: "أنا فضيحة"

إبنة أصالة تصدم الجمهور بهذه الصورة.. سُمنة وحب شباب

إبنة أصالة تصدم الجمهور بهذه الصورة.. سُمنة وحب شباب

&#34;تعرضت للضرب من أحمد سعد والحمدلله إننا مخلفناش&#34;.. ريم بارودي تكشف أسراراً جريئة

"تعرضت للضرب من أحمد سعد والحمدلله إننا مخلفناش".. ريم بارودي تكشف أسراراً جريئة

&#34;طفل البلكونة&#34;حرَم وفاء عامر النوم.. وجعلها تكشف لأول مرة سبب وفاة شقيقتها

"طفل البلكونة"حرَم وفاء عامر النوم.. وجعلها تكشف لأول مرة سبب وفاة شقيقتها

ليلى علوي تنشر صوراً نادرة لنجلها خالد احتفالًا بعيد ميلاده

ليلى علوي تنشر صوراً نادرة لنجلها خالد احتفالًا بعيد ميلاده

الشيف التركي الشهير نصرت يصدم مُتابعيه في تحدي الـ10 سنوات

الشيف التركي الشهير نصرت يصدم مُتابعيه في تحدي الـ10 سنوات

فنانة شهيرة تعرض الزواج على شيخ بارز.. هكذا رد الأخير

فنانة شهيرة تعرض الزواج على شيخ بارز.. هكذا رد الأخير

جمالها خلق أزمة.. عبير سندر تعلن خطوبتها على مدرب فنون قتالية أجنبي

جمالها خلق أزمة.. عبير سندر تعلن خطوبتها على مدرب فنون قتالية أجنبي

عربي

&#34;أسماء الأسد&#34; تُجري عملية جراحية في الثدي

"أسماء الأسد" تُجري عملية جراحية في الثدي

يهود المغرب يوجهون صفعة لإسرائيل

يهود المغرب يوجهون صفعة لإسرائيل

مصرع 7 أشخاص بفيضانات في الجزائر وتونس

مصرع 7 أشخاص بفيضانات في الجزائر وتونس

السعودية تُحذر من عواصف قادمة

السعودية تُحذر من عواصف قادمة