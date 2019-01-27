زوج ملكة بريطانيا: الشمس السبب في حادث السير

رام الله - دنيا الوطنقدم الأمير فيليب، زوج الملكة البريطانية إليزابيث، دوق إدنبره، اعتذاره إلى امرأتين أصيبتا في حادث السيارة الذي تسبب به في وقت سابق من هذا الشهر، وأثار ضجة في البلاد.وقالت وكالة (سكاي نيوز): إن الأمير فيليب (97 عامًا) وجه اعتذارا مكتوبا جاء فيه: "أريد أن تعرفوا كم أنا آسف جدا لتسببي في الحادث".وأوضح فليب، أنه كان يعبر طريقا يعرف جيدا كم حجم حركة المرور فيه، لكن "أمرا" أدى إلى وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن الشمس كانت ساطعة يوم الحادث، وفي الظروف العادية لا توجد صعوبة في رؤية القادمين في الاتجاه الآخر، لكن وبسبب الظرف الجديد فشل في رؤية السيارة القادمة مما أدى إلى وقوع الاصطدام، وفق تعبيره.وكان دوق إدنبره تعرض لحادث سير في الـ17 من يناير الجاري، انقلبت على إثره سيارته بينما كان يقودها قرب مزرعة ساندرينغام شرقي إنجلترا، فيما أعلن قصر باكنغهام أن الأمير لم يصب بأذى، من دون الحديث عن إصابة الامرأتين.