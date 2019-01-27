شؤون فلسطينية

فتح: الحكومة المقبلة ستحكم قطاع غزة وليس فقط الضفة الغربية

فتح: الحكومة المقبلة ستحكم قطاع غزة وليس فقط الضفة الغربية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
وصفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الحكومة المنوي تشكيلها، بحكومة الباحثين عن الوحدة الوطنية، والمُهتمين بالمصالحة الفلسطينية، مشيرة إلى أن من يُعاديها يُعادي الشعب الفلسطيني كله.

وقال الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف لـ"دنيا الوطن": من يُريد أن يكون خارج الاجماع الوطني، من الفصائل التي لا تُريد أن تُشارك بالحكومة، فهو حر، ومن يُريد أن يخذل شعبه، ويقف على قارعة الطريق يسُب ويشتم، هذا شأنه، لكن نحن خُدام لشعبنا، وبالتالي نُريد تشكيل حكومة تخدم الشعب، لا أن تخذله.

وعن أماكن نفوذ الحكومة، وهل ستكون حاكمة لقطاع غزة، كالضفة الغربية، لا سيما وأن حركة حماس، التي تحكم غزة، قد لا تسمح للحكومة أن تبسط سيطرتها على القطاع، قال أبو سيف: "هذه الحكومة للشعب الفلسطيني كله، في القدس والضفة وغزة والشتات، ولا علاقة لحماس بها"، مضيفًا: منظمة التحرير الفلسطينية، هي صاحبة الولاية على السلطة، وهي التي تُمثل الكل الفلسطيني، وهذه الحكومة حكومة منظمة التحرير، ومن يُعرقل الحكومة يُعرقل الشعب، والمنظمة، ودولة فلسطين".

وأكد أن مهام حكومة الفصائل، تتركز على ثلاث جبهات، هي اقامة انتخابات في الأراضي الفلسطينية، كما أن القيادة الفلسطينية، ذاهبة لترقية السلطة الفلسطينية، إلى دولة، وأيضًا يوجد عنصر خدماتي للحكومة، ومشاريع من الحكومة السابقة، ستتولى هذه الحكومة تنفيذها، على النحو الأمثل، وفي كافة المناطق التي تُسيطر عليها السلطة.

وختم الناطق باسم فتح، حديثه بالتأكيد على أن حكومة الوفاق قامت بدورها المنوط بها، وقدمت الأفضل رغم الصعوبات التي وقفت في طريقها، من قبل حركة حماس، مضيفًا: "نحن في فتح نُقدر ذلك، لكن آن الأوان، لتشكيل حكومة سياسية فصائلية".

أخبار ذات صلة

تعرف على تفاصيل مقتل فتاة على يد أبيها بمدينة غزة

تعرف على تفاصيل مقتل فتاة على يد أبيها بمدينة غزة

مختصون يوصون بتشكيل غرفة عمليات إعلامية لمتابعة الهجمة على الأسرى

مختصون يوصون بتشكيل غرفة عمليات إعلامية لمتابعة الهجمة على الأسرى

الحمد الله يًعِد بدراسة مطالب نقابة الاطباء وتنفيذها وفق الامكانيات

الحمد الله يًعِد بدراسة مطالب نقابة الاطباء وتنفيذها وفق الامكانيات

فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة العالقين إلى غزة

فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة العالقين إلى غزة

(معاريف): الهدوء مع غزة هش والأموال القطرية تؤخر اندلاع المواجهة

(معاريف): الهدوء مع غزة هش والأموال القطرية تؤخر اندلاع المواجهة

العوض: لا مشاورات رسمية حول تشكيل الحكومة بين الفصائل حتى الآن

العوض: لا مشاورات رسمية حول تشكيل الحكومة بين الفصائل حتى الآن

الوزيرة عودة: نؤكد على عمق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

الوزيرة عودة: نؤكد على عمق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

استشهد أولاده وقُصف منزله.. مُلازم شرطة تفاجأ بترقين قيده منذ 11 عاماً يُناشد الرئيس

استشهد أولاده وقُصف منزله.. مُلازم شرطة تفاجأ بترقين قيده منذ 11 عاماً يُناشد الرئيس

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

مختصون يوصون بتشكيل غرفة عمليات إعلامية لمتابعة الهجمة على الأسرى

مختصون يوصون بتشكيل غرفة عمليات إعلامية لمتابعة الهجمة على الأسرى

فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة العالقين إلى غزة

فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة العالقين إلى غزة

الوزيرة عودة: نؤكد على عمق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

الوزيرة عودة: نؤكد على عمق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

(أونروا) تكشف حقيقة علاقتها بالمنحة القطرية المرتبطة بالأمم المتحدة

(أونروا) تكشف حقيقة علاقتها بالمنحة القطرية المرتبطة بالأمم المتحدة

مدرسو المعاهد الأزهرية بغزة يواصلون فعالياتهم الاحتجاجية ضد عمادة المعاهد

مدرسو المعاهد الأزهرية بغزة يواصلون فعالياتهم الاحتجاجية ضد عمادة المعاهد

التربية: وصول الوفد القطري للتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين

التربية: وصول الوفد القطري للتعاقد مع المعلمين الفلسطينيين

السفير العمادي يُغادر القطاع عبر معبر بيت حانون

السفير العمادي يُغادر القطاع عبر معبر بيت حانون

حسن يوسف: التاريخ سيُحاسب كل من يتنصل من الوحدة الوطنية

حسن يوسف: التاريخ سيُحاسب كل من يتنصل من الوحدة الوطنية

منوعات

زينب العسكري تظهر بعد 10 سنوات من الاختفاء.. شاهد ماذا كشفت؟

زينب العسكري تظهر بعد 10 سنوات من الاختفاء.. شاهد ماذا كشفت؟

فيديو نادر لفيروز: &#34;ما حدا قلي شي حتى عبد الوهاب&#34;

فيديو نادر لفيروز: "ما حدا قلي شي حتى عبد الوهاب"

فنانة لبنانية تفتخر بالتعري: &#34;أنا فضيحة&#34;

فنانة لبنانية تفتخر بالتعري: "أنا فضيحة"

إبنة أصالة تصدم الجمهور بهذه الصورة.. سُمنة وحب شباب

إبنة أصالة تصدم الجمهور بهذه الصورة.. سُمنة وحب شباب

&#34;تعرضت للضرب من أحمد سعد والحمدلله إننا مخلفناش&#34;.. ريم بارودي تكشف أسراراً جريئة

"تعرضت للضرب من أحمد سعد والحمدلله إننا مخلفناش".. ريم بارودي تكشف أسراراً جريئة

&#34;طفل البلكونة&#34;حرَم وفاء عامر النوم.. وجعلها تكشف لأول مرة سبب وفاة شقيقتها

"طفل البلكونة"حرَم وفاء عامر النوم.. وجعلها تكشف لأول مرة سبب وفاة شقيقتها

ليلى علوي تنشر صوراً نادرة لنجلها خالد احتفالًا بعيد ميلاده

ليلى علوي تنشر صوراً نادرة لنجلها خالد احتفالًا بعيد ميلاده

الشيف التركي الشهير نصرت يصدم مُتابعيه في تحدي الـ10 سنوات

الشيف التركي الشهير نصرت يصدم مُتابعيه في تحدي الـ10 سنوات

فنانة شهيرة تعرض الزواج على شيخ بارز.. هكذا رد الأخير

فنانة شهيرة تعرض الزواج على شيخ بارز.. هكذا رد الأخير

جمالها خلق أزمة.. عبير سندر تعلن خطوبتها على مدرب فنون قتالية أجنبي

جمالها خلق أزمة.. عبير سندر تعلن خطوبتها على مدرب فنون قتالية أجنبي

عربي

&#34;أسماء الأسد&#34; تُجري عملية جراحية في الثدي

"أسماء الأسد" تُجري عملية جراحية في الثدي

يهود المغرب يوجهون صفعة لإسرائيل

يهود المغرب يوجهون صفعة لإسرائيل

مصرع 7 أشخاص بفيضانات في الجزائر وتونس

مصرع 7 أشخاص بفيضانات في الجزائر وتونس

السعودية تُحذر من عواصف قادمة

السعودية تُحذر من عواصف قادمة