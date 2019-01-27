الحمد الله يًعِد بدراسة مطالب نقابة الاطباء وتنفيذها وفق الامكانيات











رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، وفدا من نقابة الأطباء برئاسة نقيب الاطباء د. نظام نجيب، بحضور وزير الصحة د. جواد عواد، لبحث عدد من القضايا والمطالب للنقابة.وشدد رئيس الوزراء على أن الحوار البنّاء والجاد، هو الأساس لحل أي معضلة أو أمور عالقة، مقدما وعده بدراسة كافة المطالب والاحتياجات للنقابة، وتنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة للحكومة.وجدد رئيس الوزراء إشادته بجهود الأطباء والطواقم العاملة في القطاع الصحي، في النهوض بالواقع الصحي في فلسطين، والخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في المستشفيات الحكومية او الخاصة، مشددا على اولية قطاع الصحة لدى القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، وتقديم كافة أشكال الدعم له.