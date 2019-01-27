شؤون فلسطينية

فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة العالقين إلى غزة

فتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة العالقين إلى غزة
معبر رفح - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت السلطات المصرية، اليوم الأحد، معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، باتجاه واحد أمام عودة المواطنين العالقين إلى غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن السلطات المصرية فتحت البوابة الرئيسية لمعبر رفح لعودة المواطنين من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني من المعبر وذلك في اتجاه واحد.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت المعبر في الاتجاهين الخميس الماضي تزامنا مع الذكرى السنوية الثامنة لثورة 25 يناير.

يذكر، أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح باتجاه واحد أمام عودة الفلسطينيين من الجانب المصري إلى الفلسطيني، منذ السادس من الشهر الجاري بعيد انسحاب موظفي هيئة الحدود والمعابر في السلطة الفلسطينية.

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