(معاريف): الهدوء مع غزة هش والأموال القطرية تؤخر اندلاع المواجهة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "إن الهدوء مع قطاع غزة هش وستواصل حركة الجهاد الإسلامي محاولة تسخين الأوضاع".وأضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأحد: "إن الدولارات القطرية هي من تؤخر اندلاع مواجهة جديدة"، مبينةً أن تحويل الأموال القطرية إلى غزة ليس حلاً بل مجرد شراء للوقت.وأشارت إلى أن قيادة فرقة غزة نوهت إلى خطر القناصة الذين يطلقون النار على قوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود، وبناءً على ذلك ألغيت جميع الزيارات خاصة للنصب التذكاري شرق غزة الذي استهدفت بالقرب منه حافلة الجنود بصاروخ كورنيت في جولة التصعيد الماضية.ونوهت الصحيفة إلى أن الأسبوع بدأ بحالة تأهب كبيرة لدى الجيش من فرص تصعيد لكنها أقل مما كانت عليه الأسبوع الماضي، لكنها أكدت الهدوء هش وقد تنقلب الأمور بسرعة كبيرة.