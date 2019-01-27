العوض: لا مشاورات رسمية حول تشكيل الحكومة بين الفصائل حتى الآن

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، خلال حديثه الصحفي، حتى الآن النقاش حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة لم يخرج من دوائر حركة فتح المركزية".وأضاف:" لذلك سيكون من السابق لأوانة الحديث عن الاتجاهات التي سيأخذها تشكيل الحكومة".وبيّن أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد مشاورات بشكل رسمي مع فصائل منظمة التحرير، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.وتابع: "المسألة ما زالت حتى اللحظة في إطار النقاشات الداخلية لحركة فتح، وعندما يعرض هذا الأمر على فصائل المنظمة سنستمع إلى المناخات والبيئة السياسية والمهمات التي ممكن للحكومة أن تقوم بها، وفي ضوء ذلك، يمكن لهيئات الحزب المركزية أن تقرر بهذا الشأن".