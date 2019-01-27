الوزيرة عودة: نؤكد على عمق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص

الاقتصادية، من خلال لجان فرعية، تشكل المرجعية لمناقشة كافة قضايا الاقتصاد الوطني.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، اليوم الأحد، علىعمق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن الهدف من هذه الشراكة، هو تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتحسينه، رغم سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، التي تعيق نموه.وشددت الوزيرة، خلال لقائها رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال على أن الوزارة ماضية في جهودها لخلق بيئة ممكنة وجاذبة للاستثمار، تساهم في تسهيل، وتسريع كافة الإجراءات الخاصة برجال الأعمال.واستمعت الوزيرة عودة خلال الاجتماع، إلى أهم المعيقات التي تواجه مجتمع الأعمال، كما بحث الاجتماع، تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية، خاصة فيما يتعلق باللجان الاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى آليات تنفيذ الاستراتيجية