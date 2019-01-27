شؤون فلسطينية

تفاصيل المُنخفض الجوي المُقبل على فلسطين غداً الاثنين

تفاصيل المُنخفض الجوي المُقبل على فلسطين غداً الاثنين
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
قال الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الأحد: إن المنخفض الجوي، سيبدأ اعتباراً من الليلة، بعد أسبوع من الجو المستقر والدافئ، وسيكون الانخفاض على شكل كتلة هوائية باردة عن طريق شق القارة الأوروبية، بالتالي سيكون هناك برودة في الأجواء، ونشاط تدريجي على سرعة الرياح.

وأضاف العلامي لـ "دنيا الوطن": غداً الاثنين سيكون هناك انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، نتيجة تعمق الكتلة الهوائية الباردة، إضافة إلى سرعة الرياح التي من الممكن أن تلامس هباتها 60 كيلو متراً في الساعة، بما يعني أن الرياح ستكون بين نشطة وقوية أحياناً، ومصحوبة بالغبار والأتربة.

وأوضح أن الأمطار ستهطل خاصة مع ساعات الظهر، وما بعد الظهر، في مناطق شمال فلسطين وشمال الضفة الغربية، وتمتد خلال ساعات العصر والمساء والليل لبقية مناطق الضفة، وأيضاً لأجزاء من قطاع غزة، خاصة شمال القطاع، ومن الممكن ألا تصل الأمطار إلى جنوب قطاع غزة.

وتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بزخات البرد، خاصة في المناطق الساحلية، ومناطق شمال ووسط فلسطين، والمنخفض الجوي، سينحصر بشكل سريع بعد ساعات من منتصف يوم الاثنين، وفجر الثلاثاء، وتستمر بعدها الأجواء باردة دون هطول للأمطار.

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