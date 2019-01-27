(أونروا) تكشف حقيقة علاقتها بالمنحة القطرية المرتبطة بالأمم المتحدة





وكان العمادي، أعلن يوم الخميس الماضي، أن منحة موظفي حكومة غزة السابقة، ستتحول إلى مشاريع إنسانية عبر الأمم المتحدة، بعد أن أعلنت حماس رفضها لاستلامها، بدءاً من الدفعة الثالثة، بسبب ما وصفته بالابتزاز الإسرائيلي.

خاص دنيا الوطن - هيثم نبهانتحدّثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأحد، عن حقيقة علاقتها، بالمنحة القطرية المرتبطة بالأمم المتحدة، وفق ما كشف رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، يوم الخميس الماضي.وقال المتحدث باسم (أونروا) عدنان أبو حسنة: إن كل ما ينشر عبر وسائل الإعلام والروابط التي نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية، ولم يتحدث معنا أحد لتنفيذ هذه المنحة، أو أي مشروع يتعلق بالمنحة القطرية.وشددّ على أن (أونروا) ليس لها علاقة فيما يُنشر، إن كانت بشكل روابط، أو غير ذلك.