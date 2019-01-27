مدرسو المعاهد الأزهرية بغزة يواصلون فعالياتهم الاحتجاجية ضد عمادة المعاهد

رام الله - دنيا الوطنأصدر مدرسو المعاهد الأزهرية، في قطاع غزة، اليوم الأحد، بيان صحفي، للحديث حول فعالياتهم الاحتجاجية، بسبب ما أسموه "تهديدات عمادة المعاهد الأزهرية لهم".وقال المدرسون في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نعلن نحن المدرسين في المعاهد الأزهرية على الاستمرار بالفعاليات الاحتجاجية؛ حتى يتم تنفيذ كافة المطالب التي كنا قد أوردناها في البيان الاحتجاجي الأول".وأضاف المدرسون في بيانهم: "مستمرون في احتجاجاتنا على الرغم من التهديدات التي وجهت إلينا من عمادة المعاهد الأزهرية بقطع الرواتب تارة، والفصل تارة أخرى، والنقل التعسفي ثالثة، وعلى الرغم من محاولة الإدارة الالتفاف على حقوقنا في ممارسة حقنا المشروع في الاحتجاج للسعي في نيل حقوقنا، من خلال تفريغ جداول المدرسين المحتجين، وإخراجنا من الحصص الدراسية بواسطة رجال الأمن، وتوزيع حصص الجداول الخاصة بهم على باقي المدرسين الذين تم نقل عدد منهم من وزارة التربية والتعليم، والذين تم نقلهم للعمل في المعهد على حساب زملائهم المحتجين، وعلى الموظفين على بند العقود".وتابع المدرسون: "حرصاً منا على سير المسيرة التعليمية ومصلحة أبنائنا الطلاب؛ فإنه قد تقرر اليوم تعليق التدريس بشكل جزئي، بحيث يتم الالتزام بالحصص الدراسية إلى الساعة 11:25، ويتم التعليق بعدها حتى نهاية الدوام".