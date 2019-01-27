نتنياهو: نصر الله يعيش حالة ارتباك شديدة بسبب النجاح الباهر الذي حققناه

رام الله - دنيا الوطنتحدّث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصرالله.وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن كسر نصرالله صمته، فإنه يعيش حالة ارتباك شديدة بسبب النجاح الباهر الذي حققناه في عملية كشف الأنفاق في الحدود، وبسبب الضيق المالي الذي يعيشه نتيجة لاستئناف العقوبات على إيران ووكلائها وعلى رأسهم حزب الله".وتابع نتيناهو: "لديه أسباب جيدة كي يريد أن يتجنب الشعور بقوة ذراعنا"، وفق تعبيره.وكان نصر الله قال أمس السبت: إنه كان من المفاجئ، أن الإسرائيليين تأخروا في اكتشاف الأنفاق على الحدود بين البلدين، وإن حزب الله يملك القدرة على الدخول إلى شمال إسرائيل منذ سنوات.