السفير العمادي يُغادر القطاع عبر معبر بيت حانون





وكانت حماس على لسان القيادي فيها، خليل الحية، أعلنت رفضها لاستلام الدفعة الثالثة من منحة الدوحة للموظفين، بسبب ما وصفه بالابتزاز الإسرائيلي، الأمر الذي جعل العمادي، يعلن في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي، أن أموال منحة الموظفين، ستتحول إلى مشاريع إنسانية، تشرف عليها الأمم المتحدة.



رام الله - دنيا الوطنغادر رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.وكان العمادي، وصل يوم الأربعاء الماضي إلى القطاع، قادماً من إسرائيل، وعقَد جلسة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وبحث معه قضية المنحة القطرية، لموظفي حكومة غزة السابقة.