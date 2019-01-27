حسن يوسف: التاريخ سيُحاسب كل من يتنصل من الوحدة الوطنية

دعا القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، حسن يوسف، إلى تحقيق الوحدة الوطنية، بدل البحث عن الوسائل التي تمزق شعبنا، مؤكداً أن التاريخ سيُحاسب كل من يتنصل من الوحدة.



وقال يوسف في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) الحكومية: إن كل الخيارات والوسائل المتاحة التي تقرها الشرائع والقوانين مفتوحة أمام شعبنا للدفاع عن نفسه، ولجم الاحتلال وردعه عن جرائمه.





وأضاف: أن الاعتداءات الوحشية للمستوطنين ضد الأهالي في الضفة الغربية المحتلة، هي جزء من سلسلة اعتداءات ممنهجة، تشرف عليها حكومة الاحتلال، في محاولة منها لكسر إرادة شعبنا وإجباره على رفع الراية البيضاء.



وشددّ على أن المطلوب من الجميع التحرك الفعلي والجدي، والخيارات كافة وكل الوسائل المتاحة التي تقرّها كل الشرائع والقوانين، مفتوحة أمام شعبنا للجم الاحتلال، وردعه عن جرائمه التي ينفذها ضد شعبنا الأعزل.

رام الله - دنيا الوطن