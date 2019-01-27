الدعليس: جرائم المستوطنين في الضفة أمام مرأى ومَسمع "أجهزة التنسيق الأمني"

علّق القيادي في حركة حماس، عصام الدعليس، اليوم الأحد، على استمرار الاعتداءات من قبل المستوطنين، بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وقال الدعليس، الذي يتبوأ منصب نائب رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في تغريدة عبر (تويتر): إنه "لا يمكن الصمت على جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، أمام مرأى ومَسمع من أجهزة التنسيق الأمني"، وفق تعبيره.





وأضاف: "ليس أمام شعبنا في الضفة الغربية إلا الدفاع عن أنفسهم والتصدي لقطعان المستوطنين".





واُستشهد المواطن حمدي النعسان، أمس السبت، أثناء تصديه مع أبناء قرية المغير برام الله، للهجوم الإرهابي، الذي شنه مستوطنون على منازل القرية، بمساندة من قوات الاحتلال، والذين أطلقوا الرصاص الحي بصورة مباشرة على المواطنين، ما أدى إلى إصابة النعسان برصاص قاتلة في منطقة الصدر.

رام الله - دنيا الوطن