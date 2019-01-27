الرئيس يُشيد بدور الإحصاء الفلسطيني

أشاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ، بعمل الإحصاء الفلسطيني، والدقة الكبيرة في الإحصاءات الصادرة عنه، والتي يمكن البناء عليها في بناء المؤسسات الفلسطينية العصرية، والتخطيط السليم للاستفادة من الإمكانات الفلسطينية في بناء المستقبل وتوظيف القدرات التوظيف الامثل، والبيانات والمؤشرات الناتجة عنه في وضع السياسات العامة والخطط التنموية، لتحسين الوضع الحياتي والمعيشي للمواطنين.





جاء ذلك، خلال تفقد الرئيس عباس، اليوم الأحد، مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مدينة رام الله.



وكان باستقباله، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، علا عوض، وطاقم الجهاز بجميع تخصصاته.



وأطلعت عوض الرئيس، على إدارات الجهاز وكيفية عملها، والتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة كافة للاستفادة من الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز في المجالات كافة، إضافة إلى الخطط التطويرية الموضوعة لتطوير عمل جهاز الإحصاء.







































رام الله - دنيا الوطن