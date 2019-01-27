وزير الصحة يُعلن التوصل لاتفاق بين اتحاد المشافي الخاصة وشركات التأمين

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة، د. جواد عواد، ظهر اليوم الأحد، التوصل لاتفاق بين اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية، والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، يتم بموجبه البدء باستقبال المرضى في كافة المشافي الخاصة والأهلية من اليوم كما كان سابقاً.جاء ذلك، عقب اجتماع موسع عقده الوزير عواد في مكتبه برام الله، بحضور رئيس اتحاد المشافي الخاصة، الدكتور ياسر أبو صفية، ورئيس لجنة التفاوض عن اتحاد شركات التأمين، أحمد المشعشع.وأضاف الوزير عواد، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على البدء بالمفاوضات، والحوار للوصول خلال شهر لصيغة اتفاق بين الجانبين، وإنهاء الخلاف.وسيتم توقيع الاتفاق في مكتب وزير الصحة برام الله، خلال شهر من تاريخه.