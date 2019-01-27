سلطة جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بإطارات مُستعملة لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنتمكنت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية في الخليل، من إرجاع شاحنة إسرائيلية مهربة إلى أراضي دولة فلسطين، محملة بإطارات مستعملة "كوشوك" إلى مصدرها، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في اتفاقية (بازل) بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.وكان جهاز الضابطة الجمركية في الخليل، تمكن من ضبط الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية في منطقة سعير شمال الخليل، بحوزتها 70 إطاراً مستعملأ، وتم اتخاذا الإجراءات القانونية من ضبط وإفادة السائق، وإرجاع الشاحنة إلى مصدرها عبر معبر حوسان في بيت لحم، وبمتابعة من سلطة جودة البيئة في الخليل.ودعت سلطة جودة البيئة المواطنين للتبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات، لما يُشكل ذبك من حماية للبيئة ولوقف سياسة الانتهاكات الإسرائيلية بحقها، والعمل على التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة أو بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132 أو من خلال جهاز الشرطة، الشرطة البيئية.