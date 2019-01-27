مصرع شخصين وإصابة 176 شخصاً في 201 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنلقي شخصان مصرعهما وأصيب 176 شخصاً بجروح مختلفة، جراء 201 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 201 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين وإصابة 176 شخصاً، وصفت إصابة 5 منهم بالخطيرة و16 بالمتوسطة، و 155 بالطفيفة .وأضاف البيان، أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 11691 مركبة، وأنزلت عن الشارع 196 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5104 مخالفات مرورية، وحجزت 153 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت مركبتين غير قانونيتين.