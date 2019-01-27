الزعنون يُرحب بمصادقة مجلس النواب الإيرلندي على قانون مقاطعة منتجات المستوطنات

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، بمصادقة مجلس النواب الإيرلندي بالقراءة الثانية على مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات في الدول الواقعة تحت الاحتلال.





وأشاد الزعنون في تصريح صحفي، اليوم الأحد، بالشجاعة التي تحلى بها أعضاء مجلس النواب الإيرلندي، الذين أقروا مشروع القانون بأغلبية 78 صوتاً، في انتصار للقانون الدولي، وحقوق الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال، كما هو الحال في فلسطين.





ودعا برلمانات العالم كافة، خاصة الأوروبية منها إلى الاقتداء بمناصري الحق والعدالة، ومبادئ القانون الدولي، التي من واجب تلك البرلمانات حمايتها والضغط على حكوماتها لتطبيقها على الشعب الفلسطيني، وموارده وأراضيه المحتلة.





وطالب الزعنون المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة بتطبيق قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية الفلسطينية التي أقرت تبني حركات المقاطعة الدولية للاحتلال، إلى جانب مقاطعة منتجات المستوطنات الاحتلالية على الصعيد المحلي الفلسطيني، والانفكاك الاقتصادي مع دولة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن