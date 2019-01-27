مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى والاحتلال يمنع دخول ملابس خاصة لسدنة المسجد

رام الله - دنيا الوطناستأنفت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.وأفاد شهود عيان، في القدس، أن (39) مستوطناً اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات مشبوهة في "الأقصى"، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.وكانت شرطة الاحتلال التي تتمركز على أبواب المسجد الأقصى الرئيسية "الخارجية" منعت يوم أمس دخول ملابس خاصة لسدنة المسجد الأقصى، ومنعت كذلك دخول قرطاسية لمكتبة المسجد، ما اضطر إدارة المسجد الأقصى إلى توزيع الزيّ الخاص بالسدنة في ساحة الغزالي، خارج المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط.